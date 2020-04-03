2020-04-03T21:32:55+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты

К акции присоединились крупные предприятия Пермского края
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава региона Дмитрий Махонин оценил, как медики готовятся к серьезной работе в случае неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Фото: администрация губернатора Пермского края.Глава региона Дмитрий Махонин оценил, как медики готовятся к серьезной работе в случае неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Фото: администрация губернатора Пермского края.
Изменить размер текста:

2 апреля в пермскую МСЧ № 1 поставили 15 тысяч полумасок «Кама» и 430 штук панорамных масок UNIX 6100, плюс 1300 фильтров к ним. Все средства индивидуальной защиты для пермских врачей, которые сейчас, не зная сна и отдыха, борются с коронавирусом, были приобретены за благотворительный счет.

МСЧ № 1 – одно из шести медучреждений края, где будут лечить заболевших пациентов. 3 апреля глава региона Дмитрий Махонин приехал туда, чтобы оценить, как медики готовятся к серьезной работе в случае неблагоприятного развития эпидемической ситуации.

Первые поставки, которые смогли решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты, начались в такой короткий срок благодаря пермским производителям и компаниям, которые решили помочь.

- Средства защиты в медучреждения начали поступать, но все равно их нужно больше – резервы для этого у нас появились, – отметил Дмитрий Махонин. – Сейчас важно организовать и быт врачей, которые почти круглосуточно следят за здоровьем людей. Нужно подумать об их семьях, кто присмотрит за их родителями, детьми, подготовить в отделениях места для сна, обеспечить стиральными и сушильными машинами, питанием. Над всем этим надо продолжать работать. Важно, что в этой ситуации мы смогли сплотиться: крупные предприятия оказывают безвозмездную финансовую помощь и берут кураторство над больницами, отели предлагают номерной фонд для размещения. Ежедневно поступают пожертвования в благотворительный фонд акции – эти средства незамедлительно направляются на медоборудование и средства защиты.

К благотворительной акции присоединяется все больше пермских предприятий. Группа компаний «Кортрос» заявила о готовности поставить медоборудование, в том числе 1 ИВЛ, «Уралкалий» сообщил о поставках 15 ИВЛ, Суксунский оптико-механический завод поставил партию защитных очков в больницы Кунгура и Суксуна, «Сорбент» поставил партию масок «Уралец» волонтерам-медикам, которые помогают старшему поколению в период самоизоляции.

В ходе благотворительной акции по борьбе с коронавирусом было собрано более 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты
В Перми загорелся автомобиль «скорой помощи», в котором бригада ехала с вызова
6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно
«Мы против безнаказанных неплатежей». Энергетики обращаются к пермякам
Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу
«Облил бензином и гонялся со спичками». Житель Прикамья пытался заживо сжечь бросившую его супругу
В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина
В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы
За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции
«Были внимательны и терпеливы». Вылечившаяся от коронавируса женщина поблагодарила пермских врачей
Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции
Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места
Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
В Пермском крае запойная мать морила голодом и истязала троих малолетних детей
В Перми спасатели освободили щенков, которые запутались в колючей проволоке
«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии
В Пермском крае зафиксирован еще один случай коронавируса
В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными
Двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно
Сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях