Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты

3 Апр 2020 2020-04-03T21:32:55+03:00

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2 апреля в пермскую МСЧ № 1 поставили 15 тысяч полумасок «Кама» и 430 штук панорамных масок UNIX 6100, плюс 1300 фильтров к ним. Все средства индивидуальной защиты для пермских врачей, которые сейчас, не зная сна и отдыха, борются с коронавирусом, были приобретены за благотворительный счет.

МСЧ № 1 – одно из шести медучреждений края, где будут лечить заболевших пациентов. 3 апреля глава региона Дмитрий Махонин приехал туда, чтобы оценить, как медики готовятся к серьезной работе в случае неблагоприятного развития эпидемической ситуации.

Первые поставки, которые смогли решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты, начались в такой короткий срок благодаря пермским производителям и компаниям, которые решили помочь.

- Средства защиты в медучреждения начали поступать, но все равно их нужно больше – резервы для этого у нас появились, – отметил Дмитрий Махонин. – Сейчас важно организовать и быт врачей, которые почти круглосуточно следят за здоровьем людей. Нужно подумать об их семьях, кто присмотрит за их родителями, детьми, подготовить в отделениях места для сна, обеспечить стиральными и сушильными машинами, питанием. Над всем этим надо продолжать работать. Важно, что в этой ситуации мы смогли сплотиться: крупные предприятия оказывают безвозмездную финансовую помощь и берут кураторство над больницами, отели предлагают номерной фонд для размещения. Ежедневно поступают пожертвования в благотворительный фонд акции – эти средства незамедлительно направляются на медоборудование и средства защиты.

К благотворительной акции присоединяется все больше пермских предприятий. Группа компаний «Кортрос» заявила о готовности поставить медоборудование, в том числе 1 ИВЛ, «Уралкалий» сообщил о поставках 15 ИВЛ, Суксунский оптико-механический завод поставил партию защитных очков в больницы Кунгура и Суксуна, «Сорбент» поставил партию масок «Уралец» волонтерам-медикам, которые помогают старшему поколению в период самоизоляции.

В ходе благотворительной акции по борьбе с коронавирусом было собрано более 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU