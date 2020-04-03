В Перми загорелся автомобиль «скорой помощи», в котором бригада ехала с вызова

3 Апр 2020 2020-04-03T20:13:13+03:00

ЧП с машиной "скорой помощи" произошло вечером в пятницу на улице Делегатской в Перми. Фото: Василий Вахрин

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В группе Вконтакте пермской городской станции «скорой помощи» сообщили о возгорании автомобиля с бригадой медиков.

- ЧП произошло в 20.43 на улице Делегатской, - пояснили медики. - Во время движения произошло возгорание под капотом автомобиля «скорой помощи». В это время 73-я бригада возвращалась с вызова.

К счастью, ни медики, ни водитель не пострадали, но судя по кадрам, которые очевидцы публикуют в соцсетях, масштаб бедствия был серьезным. Когда на место происшествия примчались сотрудники МЧС, пламенем была объята вся кабина кареты «скорой помощи».

Теперь, чтобы обслуживать вызова, на линию выйдет резервный автомобиль. В ГИДББ по факту произошедшего будет проведена проверка.

Напомним, ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми загорелся автобус с пассажирами. Очевидцы успели снять ЧП на видео и опубликовать его в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU