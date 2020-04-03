В Перми загорелся автомобиль «скорой помощи», в котором бригада ехала с вызова
В группе Вконтакте пермской городской станции «скорой помощи» сообщили о возгорании автомобиля с бригадой медиков.
- ЧП произошло в 20.43 на улице Делегатской, - пояснили медики. - Во время движения произошло возгорание под капотом автомобиля «скорой помощи». В это время 73-я бригада возвращалась с вызова.
К счастью, ни медики, ни водитель не пострадали, но судя по кадрам, которые очевидцы публикуют в соцсетях, масштаб бедствия был серьезным. Когда на место происшествия примчались сотрудники МЧС, пламенем была объята вся кабина кареты «скорой помощи».
Теперь, чтобы обслуживать вызова, на линию выйдет резервный автомобиль. В ГИДББ по факту произошедшего будет проведена проверка.
Напомним, ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми загорелся автобус с пассажирами. Очевидцы успели снять ЧП на видео и опубликовать его в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU