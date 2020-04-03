2020-04-03T17:35:37+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Мы против безнаказанных неплатежей». Энергетики обращаются к пермякам

Компания просит не создавать долгов по коммуналке
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Компания «Т Плюс» распространила обращение к жителям Пермского края:

«ПАО «Т Плюс», как и другие энергокомпании страны, продолжает работу в усиленном режиме, - говорится в обращении. - Наиболее серьезным вызовом для нас остается дебиторская задолженность потребителей – только за тепловую энергию компания недополучила 60 млрд рублей. Мы частично компенсируем эту «дыру» за счет собственных средств и внутренней эффективности. Однако складывающаяся ситуация может довести задолженность до критического уровня.

Часть населения может воспринять обстановку как повод не оплачивать коммунальные услуги. Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала. Других источников для этого в условиях регулируемых тарифов нет.

Высокий уровень задолженности за энергоресурсы окажет негативное влияние на подготовку к следующему отопительному сезону, так как ресурсоснабжающие организации не смогут закупить материалы, нанять подрядные организации для проведения летних ремонтных работ. Такая ситуация может привести к многочисленным авариям на тепловых сетях, масштаб которых поставит под угрозу надежность энергоснабжения в регионах. Кроме того, снижение поступлений в фонд оплаты труда может привести к сокращению персонала и еще более усугубить социально-экономическое положение в стране.

Мы признаем, что платежеспособность значительной части населения в настоящий момент под угрозой. Поддержка наименее защищенных сограждан должна быть адресной и не создавать угрозы кризиса теплоснабжения в стране».

ИСТОЧНИК KP.RU

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