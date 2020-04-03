«Облил бензином и гонялся со спичками». Житель Прикамья пытался заживо сжечь бросившую его супругу

3 Апр 2020 2020-04-03T16:36:32+03:00

Преступление мужчина совершил в пьяном виде, но заявил, что сделал бы это и трезвым Фото: Василий Вахрин

Мужчина находился на условном сроке за кражу, но снова избежал колонии

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Жителя Частинского района Пермского края, ранее наказанного условно за кражу, признали виновным в угрозе убить бросившую его супругу. Согласно приговору от 11 марта, гражданин окатил мать своих детей бензином и бегал за ней со спичками, обещая поджечь.

Как выяснила КП-Пермь, преступление мужчина совершил в пьяном виде, но заявил, что сделал бы это и трезвым. Поскольку потерпевшая, оказывается, ушла от него к пермяку и увезла в краевой центр маленького сына и одну из общих дочерей (вторая осталась жить в селе с папой).

Тем не менее, наличие всех троих детей мировой судья зачел, как обстоятельство смягчающее, а вот состояние алкогольного опьянения отягчающим признано не было. Не пошел в зачет и факт привлечения к административной ответственности в период отбытия условного наказания.

В итоге, гражданин, стоящий на учете у психиатра, но получивший положительную характеристику главы сельского поселения, снова избежал исправительной колонии. Приговорили его к полутора годам ограничения свободы – с запретом выезжать за пределы Частинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU