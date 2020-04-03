2020-04-03T16:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу

Публикуем полезные телефоны в период самоизоляции
Анна Маркова
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С наступлением всеобщей самоизоляции в Пермском крае у жителей возникло много вопросов. Например, как быть с пожилыми людьми, за которыми ухаживают родственники, но родные живут в другом районе. Как им передвигаться по городу? Как им принести еду, лекарства, вынести мусор. Для таких случаев можно оформить пропуск.

Оформлять их будут в территориальных управлениях Министерства социального развития - удаленно.

- Для этого надо будет позвонить в территориальный орган Минсоцразвития и подать заявку, на электронную почту в тот же день должны прислать пропуск, - объяснил Лев Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора.

Его можно распечатать на принтере, а можно скопировать изображение в телефон и показывать его патрулям, точно также можно поступить и с пропуском, позволяющим проехать до места работы тем, кому их выписал работодатель.

По словам Льва Гершанока, в губернаторском указе о введении на территории Прикамья режима всеобщей самоизоляции невозможно было предусмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в связи с установленными ограничениями. Сейчас они анализируются, и при необходимости будут приниматься дополнительные решения.

Полезные телефоны в период самоизоляции

Телефоны горячей линии:

Общий телефон по коронавирусу в Прикамье (в том числе по вопросам здравоохранения): 8 (342) 258-07-87

Государственная инспекция труда по Пермскому краю

(нарушение трудовых прав): 8 (342) 298-01-50

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

(незаконная работа организаций): 8 (342) 239-35-63

Роспотребнадзор (федеральная линия): 8 (800) 555-49-43

Общероссийский телефон по коронавирусу: 8 (800) 2000 112

Оставить заявку на помощь людям старше 65 лет:

Скорая социальная помощь: 129 (со стационарного телефона), 8 (800) 100-83-05 (с мобильного)

Волонтеры-медики ОНФ в рамках акции #МыВместе: 8 (800) 200-34-11

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92

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ИСТОЧНИК KP.RU

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