Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу
С наступлением всеобщей самоизоляции в Пермском крае у жителей возникло много вопросов. Например, как быть с пожилыми людьми, за которыми ухаживают родственники, но родные живут в другом районе. Как им передвигаться по городу? Как им принести еду, лекарства, вынести мусор. Для таких случаев можно оформить пропуск.
Оформлять их будут в территориальных управлениях Министерства социального развития - удаленно.
- Для этого надо будет позвонить в территориальный орган Минсоцразвития и подать заявку, на электронную почту в тот же день должны прислать пропуск, - объяснил Лев Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора.
Его можно распечатать на принтере, а можно скопировать изображение в телефон и показывать его патрулям, точно также можно поступить и с пропуском, позволяющим проехать до места работы тем, кому их выписал работодатель.
По словам Льва Гершанока, в губернаторском указе о введении на территории Прикамья режима всеобщей самоизоляции невозможно было предусмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в связи с установленными ограничениями. Сейчас они анализируются, и при необходимости будут приниматься дополнительные решения.
Полезные телефоны в период самоизоляции
Телефоны горячей линии:
Общий телефон по коронавирусу в Прикамье (в том числе по вопросам здравоохранения): 8 (342) 258-07-87
Государственная инспекция труда по Пермскому краю
(нарушение трудовых прав): 8 (342) 298-01-50
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
(незаконная работа организаций): 8 (342) 239-35-63
Роспотребнадзор (федеральная линия): 8 (800) 555-49-43
Общероссийский телефон по коронавирусу: 8 (800) 2000 112
Оставить заявку на помощь людям старше 65 лет:
Скорая социальная помощь: 129 (со стационарного телефона), 8 (800) 100-83-05 (с мобильного)
Волонтеры-медики ОНФ в рамках акции #МыВместе: 8 (800) 200-34-11
Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса
Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)
Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса
Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)
«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (Подробнее...)
«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса
Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой.[аудио] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU