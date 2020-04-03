2020-04-03T15:32:17+03:00
Происшествия

В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Она получила сочетанную травму телаОна получила сочетанную травму телаФото: Василий Вахрин
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В пятницу, 3 апреля, из окна дома на улице Пушкина выпала 30-летняя женщина. Реанимационная бригада отправила пермячку в больницу.

В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что пермячка выпала с третьего этажа дома. В результате происшествия женщина получила сочетанную травму тела. https://www.perm.kp.ru/online/news/3818794/ и отправили в пермскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала женщина. Врачи «скорой помощи» осмотрели 56-летнюю женщину и отправили ее в городскую больницу №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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