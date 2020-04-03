В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина
Пострадавшую отправили в больницу
Она получила сочетанную травму телаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В пятницу, 3 апреля, из окна дома на улице Пушкина выпала 30-летняя женщина. Реанимационная бригада отправила пермячку в больницу.
В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что пермячка выпала с третьего этажа дома. В результате происшествия женщина получила сочетанную травму тела. https://www.perm.kp.ru/online/news/3818794/ и отправили в пермскую клиническую больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала женщина. Врачи «скорой помощи» осмотрели 56-летнюю женщину и отправили ее в городскую больницу №6.
ИСТОЧНИК KP.RU