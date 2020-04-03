2020-04-03T14:52:55+03:00
Общество

В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы

Дмитрий Самойлов рекомендовал подрядчикам сосредоточиться на наведении порядка в городе
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В администрации города обещают, что и после уборки улицы будут содержаться в подобном виде. Фото: администрация ПермиВ администрации города обещают, что и после уборки улицы будут содержаться в подобном виде. Фото: администрация Перми
Изменить размер текста:

В Перми со 2 апреля введен режим самоизоляции. На улицах стало значительно меньше людей и транспорта. В связи с этим подрядчики приступили к усиленному мытью улиц. Сейчас проводить уборку наиболее эффективно. Продолжается и дезинфекция улиц специальным средством.

По поручению главы города Дмитрия Самойлова, подрядные организации в усиленном режиме моют дорожный ограждения и бордюры, остановочные пункты, убирают мусор с улиц города.

В администрации города обещают, что и после уборки улицы будут содержаться в подобном виде

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Облил бензином и гонялся со спичками». Житель Прикамья пытался заживо сжечь бросившую его супругу
В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина
В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы
За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции
«Были внимательны и терпеливы». Вылечившаяся от коронавируса женщина поблагодарила пермских врачей
Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции
Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места
Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
В Пермском крае запойная мать морила голодом и истязала троих малолетних детей
В Перми спасатели освободили щенков, которые запутались в колючей проволоке
«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии
В Пермском крае зафиксирован еще один случай коронавируса
В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными
Двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно
Сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях