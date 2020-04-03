В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы

3 Апр 2020 2020-04-03T14:52:55+03:00

В администрации города обещают, что и после уборки улицы будут содержаться в подобном виде. Фото: администрация Перми

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В Перми со 2 апреля введен режим самоизоляции. На улицах стало значительно меньше людей и транспорта. В связи с этим подрядчики приступили к усиленному мытью улиц. Сейчас проводить уборку наиболее эффективно. Продолжается и дезинфекция улиц специальным средством.

По поручению главы города Дмитрия Самойлова, подрядные организации в усиленном режиме моют дорожный ограждения и бордюры, остановочные пункты, убирают мусор с улиц города.

В администрации города обещают, что и после уборки улицы будут содержаться в подобном виде

ИСТОЧНИК KP.RU