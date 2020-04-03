2020-04-03T14:15:00+03:00
Общество

За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции

Полицейские просят граждан не выходить из дома без особой надобности
Лилия Абибулаева
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Больше всего нарушений допустили объекты торговли, которые продолжали работать, несмотря на карантин. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюБольше всего нарушений допустили объекты торговли, которые продолжали работать, несмотря на карантин. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми за сутки полицейские зафиксировали 53 нарушения режима самоизоляции. 9 административных протоколов составлено за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Также сотрудники полиции выявили троих пермяков, не соблюдающих самоизоляцию, после возвращения из-за рубежа. Больше всего нарушений допустили объекты торговли, которые продолжали работать, несмотря на карантин.

Полицейские просят пермяков воздержаться от выхода на улицу, а также не покупать онлайн предметы не первой необходимости. Прибывая на пункт выдачи для получения заказа, жители нарушают требование Указа главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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