За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции
В Перми за сутки полицейские зафиксировали 53 нарушения режима самоизоляции. 9 административных протоколов составлено за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Также сотрудники полиции выявили троих пермяков, не соблюдающих самоизоляцию, после возвращения из-за рубежа. Больше всего нарушений допустили объекты торговли, которые продолжали работать, несмотря на карантин.
Полицейские просят пермяков воздержаться от выхода на улицу, а также не покупать онлайн предметы не первой необходимости. Прибывая на пункт выдачи для получения заказа, жители нарушают требование Указа главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU