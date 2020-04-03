«Были внимательны и терпеливы». Вылечившаяся от коронавируса женщина поблагодарила пермских врачей

3 Апр 2020 2020-04-03T13:24:39+03:00

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Из инфекционной больницы стали выписывать первых пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус. Пермяки полностью поправились их жизни ничего не угрожает. Они также не опасны для общества. Среди выписавшихся была и 62-летняя женщина.

Она поблагодарила врачей инфекционной больницы, которые поддерживали их и успокаивали.

- Хочу сказать слова благодарности. Врачи каждый день были внимательны и терпеливы. К нам было хорошее отношение. Мы самые первые поступили, на взводе ждали результатов. Но врачи нам передавали своё спокойствие. Всегда слушали нас внимательно. Рассказывали какое состояние и как лечить будут, всю картину расскажут. Видно, было как они за нас волнуются и переживают. Спасибо им большое!, – отметила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU