2020-04-03T13:10:10+03:00
Общество

Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции

Его деятельность приостановили на 60 суток
Лилия Абибулаева
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Судебные приставы опечатали двери салонаСудебные приставы опечатали двери салонаФото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми судебные приставы закрыли салон красоты «Гармония», который продолжил работать, несмотря на указ президента о нерабочих днях.

Специалисты Управления Роспотребнадзора выявили нарушение в результате рейда. В отношении владельца салона составили административный протокол. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности парикмахерской. Салон закрыли на 60 суток.

Судебные приставы опечатали двери салона и будут следить за сохранностью пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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