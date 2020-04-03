Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции
Его деятельность приостановили на 60 суток
Судебные приставы опечатали двери салонаФото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми судебные приставы закрыли салон красоты «Гармония», который продолжил работать, несмотря на указ президента о нерабочих днях.
Специалисты Управления Роспотребнадзора выявили нарушение в результате рейда. В отношении владельца салона составили административный протокол. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности парикмахерской. Салон закрыли на 60 суток.
Судебные приставы опечатали двери салона и будут следить за сохранностью пломб.
ИСТОЧНИК KP.RU