2020-04-03T12:36:02+03:00
Общество

Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места

Им окажут необходимую поддержку
Лилия Абибулаева
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Увольнять работников никто не будет. Фото: Правительство ПрикамьяУвольнять работников никто не будет. Фото: Правительство Прикамья
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Все сотрудники курорта «Усть-Качка» сохранят свои рабочие места, а зарплату им выплатят в полном размере и досрочно.

После проверки трудовой инспекции генеральный директор курорта пообещал полностью выплатить сотрудникам зарплату, а особо нуждающимся выдадут продуктовые наборы на всем протяжении ограничительных мерю. Увольнять работников никто не будет.

Напомним, в связи с введение ограничительных мер сотрудников курорта попросили написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. Работники устроили флешмоб, разместили фото в социальных сетях, а также обратились на горячую линию краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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