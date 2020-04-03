Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места

3 Апр 2020 2020-04-03T12:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Все сотрудники курорта «Усть-Качка» сохранят свои рабочие места, а зарплату им выплатят в полном размере и досрочно.

После проверки трудовой инспекции генеральный директор курорта пообещал полностью выплатить сотрудникам зарплату, а особо нуждающимся выдадут продуктовые наборы на всем протяжении ограничительных мерю. Увольнять работников никто не будет.

Напомним, в связи с введение ограничительных мер сотрудников курорта попросили написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. Работники устроили флешмоб, разместили фото в социальных сетях, а также обратились на горячую линию краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU