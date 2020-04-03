2020-04-03T11:50:49+03:00
Происшествия

В Пермском крае запойная мать морила голодом и истязала троих малолетних детей

В поисках пропитания малыши побирались у соседей
Юрий ТОКРАНОВ
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На суде женщина раскаиваласьНа суде женщина раскаивалась
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17 марта в Красновишерске за ненадлежащее воспитание малолетних, сопряженное с жестоким обращением, осудили местную жительницу. Мать троих детей, как раз и ставших жертвами, в июне прошлого года ушла в запой, во время которого лупила их черным кожаным ремнем.

Как выяснила КП-Пермь, дети женщины болели ОРВИ, а самая маленькая – острицами. При этом были как Маугли: неухожены, нечесаны, в грязных обносках, посуда стояла немытой, а по полу дома лежали неубранные мусор и песок. Пропитание малыши выпрашивали у соседей.

В ситуацию вмешались врачи. Пока мамаша находилась в трезвом состоянии, она дважды вызывала к дочке неотложку, но последующее приглашение на прием проигнорировала. Вероятно, уже не могла. Поэтому дети были изъяты из семьи и помещены в педиатрическое отделение ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ».

В судебном заседании интересы несовершеннолетних потерпевших представлял чужой человек, родительница же заявила, что раскаивается и больше не будет. Дело по ее ходатайству рассматривалось в особом порядке, и наказание мировой судья назначила ниже низшего предела.

Максимальная санкция по статье 156 УК РФ, вмененной женщине, - до трех лет лишения свободы, но приговор вынесен значительно более мягкий – обязательные работы на срок в 380 часов. Кроме того, с нее взыскан в пользу представителя детей моральный вред – 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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