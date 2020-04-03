«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии

3 Апр 2020 2020-04-03T11:13:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас лечение с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят 21 человек. Один из больных находится из больных находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

- У мужчины серьезное сопутствующее заболевание - сахарный диабет. Он находится в тяжелом состоянии с незначительной отрицательной динамикой, его подключили в аппарату ИВЛ. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести. Остальные 12 в удовлетворительном состоянии, - отметил Евгений Камкин.

ИСТОЧНИК KP.RU