2020-04-03T11:13:24+03:00
Происшествия

«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии

У мужчины тяжелое сопутствующее заболевание
Лилия Абибулаева
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Сейчас лечение с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят 21 человекСейчас лечение с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят 21 человекФото: Василий Вахрин
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Сейчас лечение с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят 21 человек. Один из больных находится из больных находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

- У мужчины серьезное сопутствующее заболевание - сахарный диабет. Он находится в тяжелом состоянии с незначительной отрицательной динамикой, его подключили в аппарату ИВЛ. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести. Остальные 12 в удовлетворительном состоянии, - отметил Евгений Камкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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