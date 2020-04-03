В Пермском крае зафиксирован еще один случай коронавируса
В Пермском крае зафиксировали еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Известно, что это 49-летняя женщина, которая недавно вернулась из ОАЭ.
Под наблюдением в Прикамье 24 человек, в том числе 9 пациентов находится в больнице с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19.
На данный момент в Пермском крае 21 подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 15 пациентов проходит лечение, 3 человек выздоровело, 2 летальных исхода.
3033 человека находят в самоизоляции после контактов с людьми, госпитализированных с подозрениями на COVID-19. У них взяты на наличие коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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