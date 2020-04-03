2020-04-03T10:04:50+03:00
Общество

Сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус

Они находятся под наблюдением коллег
Лилия Абибулаева
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У них взяты на наличие коронавирусной инфекции.У них взяты на наличие коронавирусной инфекции.Фото: архив "КП"
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В краевом Минздраве сообщили, что в больнице с признаками пневмонии находятся два сотрудника инфекционной больницы. Также под наблюдением находятся еще 24 человек, в том числе 9 пациентов находится в больнице с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19.

На данный момент в Пермском крае 20 подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 15 пациентов проходит лечение, 3 человек выздоровело, 2 летальных исхода.

3033 человека находят в самоизоляции после контактов с людьми, госпитализированных с подозрениями на COVID-19. У них взяты на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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