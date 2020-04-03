«Лимоны по 500, а имбирь по 4 тысячи». Пермяки в шоке от роста цен на продукты в период эпидемии коронавируса
Смесь имбиря, лимона и чеснока давно используют для укрепления иммунитета. В разгар пандемии коронавируса прошел слух, что эти ингредиенты еще и со страшными вирусом справятся. За считанные дни имбирь и лимоны пропали из пермских магазинов, а там, где еще остались, взвинтили цены.
Фото: Подслушано Пермь
Пермяки делятся заоблачными ценами на имбирь и лимоны. Корень уже сложно найти дешевле 4 тысяч за килограмм, а стоимость лимонов возросла до 500 рублей за килограмм.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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