В Прикамье легковушка сбила мужчину и врезалась в КамАЗ
Всех пострадавших отправили в больницу
По данному факту проводится проверка. Фото: Березники безопасные
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В Березниках произошло столкновение о легковушки и большегруза. Перед тем, как врезаться в КамАЗ иномарка сбила его водителя.
По предварительной информации, в четверг, 2 апреля, автомобиль «Hyundai Solaris» двигался по улице Юбилейная. Иномарка выехала на полосу встречного движения и сбила водителя КамАЗа, который вышел из своего автомобиля. Затем легковушка въехала в сам грузовик.
В результате аварии пострадали оба водителя. Мужчин с травмами отправили в больницу Березников. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU