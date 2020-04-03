2020-04-03T09:11:50+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка сбила мужчину и врезалась в КамАЗ

Всех пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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По данному факту проводится проверка. Фото: Березники безопасныеПо данному факту проводится проверка. Фото: Березники безопасные
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В Березниках произошло столкновение о легковушки и большегруза. Перед тем, как врезаться в КамАЗ иномарка сбила его водителя.

По предварительной информации, в четверг, 2 апреля, автомобиль «Hyundai Solaris» двигался по улице Юбилейная. Иномарка выехала на полосу встречного движения и сбила водителя КамАЗа, который вышел из своего автомобиля. Затем легковушка въехала в сам грузовик.

В результате аварии пострадали оба водителя. Мужчин с травмами отправили в больницу Березников. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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