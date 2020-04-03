В Перми студентам бесплатно выдадут многоразовые маски
В Пермском национально-исследовательском университете студентам, которые проживают в общежитиях университета бесплатно выдадут многоразовые маски.
Индивидуальные средства защиты учащиеся могут получить у комендантов общежитий.
- Помните, что здоровье — это коллективная ответственность. Берегите себя, своего соседа и всех, с кем вы знакомы. Только общими усилиями мы сможем предотвратить распространение вируса, - обратились к студентам в ПГНИУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из инфекционной больницы выписали еще двух пациентов, которые вылечились от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU