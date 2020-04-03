2020-04-03T06:54:50+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники полиции обнаружили 40 тайников с наркотиками

Закладчиков задержали
Лилия Абибулаева
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Всего сотрудники полиции обнаружили около 2 килограммов запрещенных веществ.Всего сотрудники полиции обнаружили около 2 килограммов запрещенных веществ.Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники пермской полиции задержали трех местных жителей, которые прятали наркотики в лесу вдоль улицы Таежной. У двух мужчин и женщины при себе было более 50 граммов мефедрона.

Через некоторое время сотрудники полиции установили курьера, который делал для задержанных тайники с крупной партией запрещенных веществ. Им оказался житель Кондратово.

Полицейские обыскали квартиру мужчину, а также проверили 40 оборудованных тайников. Всего сотрудники полиции обнаружили около 2 килограммов запрещенных веществ.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что все фигуранты находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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