Краевая прокуратура проверяет факт нарушения трудовых прав сотрудников Усть-Качки
Прокуратура Пермского края проверяет обращение сотрудников курорта Усть-Качка. На горячую линию они сообщили, что руководство отказывается платить им зарплату и просит написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты.
В целях недопущения нарушения трудовых прав прокуратура объявила руководству предостережение. Директора предприятия предупредили о административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства.
- Прокуратурой Пермского района продолжается проведение проверочных мероприятий с целью недопущения нарушения прав работников курорта, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Соблюдение трудовых прав граждан остаётся на личном контроле прокурора Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU