2020-04-03T06:31:39+03:00
Общество

Краевая прокуратура проверяет факт нарушения трудовых прав сотрудников Усть-Качки

Руководство курорта предложило работникам написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты
Лилия Абибулаева
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В целях недопущения нарушения трудовых прав прокуратура объявила руководству предостережение.В целях недопущения нарушения трудовых прав прокуратура объявила руководству предостережение.Фото: Василий Вахрин
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Прокуратура Пермского края проверяет обращение сотрудников курорта Усть-Качка. На горячую линию они сообщили, что руководство отказывается платить им зарплату и просит написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты.

В целях недопущения нарушения трудовых прав прокуратура объявила руководству предостережение. Директора предприятия предупредили о административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства.

- Прокуратурой Пермского района продолжается проведение проверочных мероприятий с целью недопущения нарушения прав работников курорта, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Соблюдение трудовых прав граждан остаётся на личном контроле прокурора Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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