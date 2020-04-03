Краевая прокуратура проверяет факт нарушения трудовых прав сотрудников Усть-Качки

3 Апр 2020 2020-04-03T06:31:39+03:00

Руководство курорта предложило работникам написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты

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Прокуратура Пермского края проверяет обращение сотрудников курорта Усть-Качка. На горячую линию они сообщили, что руководство отказывается платить им зарплату и просит написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты.

В целях недопущения нарушения трудовых прав прокуратура объявила руководству предостережение. Директора предприятия предупредили о административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства.

- Прокуратурой Пермского района продолжается проведение проверочных мероприятий с целью недопущения нарушения прав работников курорта, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Соблюдение трудовых прав граждан остаётся на личном контроле прокурора Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU