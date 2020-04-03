«Мойте так, как никогда не мыли». Дмитрий Самойлов обратился к сотрудникам городских служб

3 Апр 2020 2020-04-03T06:18:13+03:00

Мэр подчеркнул, что лично будет контролировать чистоту в городе [Видео]

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Мэр Перми обратился к жителям города и сотрудникам муниципальных и частных организаций. Дмитрий Самойлов отметил, что с введением режима самоизоляции на улице стало меньше народу и личного транспорта, а это значит, что пермяки отнеслись сознательно к самоизоляции.

samoilovperm Дмитрий Самойлов обратился к сотрудникам городских служб

Также мэр обратился к сотрудникам городских служб и коммунальных организаций.

- На улицах должно быть чисто. Уважаемые руководители и сотрудники подрядных организаций, пожалуйста, мойте город так, как не мыли его никогда. Используйте все необходимые специализированные дезинфицирующие средства. Начну контролировать лично порядок уборки города, – отметил Дмитрий Самойлов.

Мэр подчеркнул, что обрабатываться должны не только дороги и тротуары, но и подъезды: перила, ручки, лифты.

Сотрудников муниципальных служб Дмитрий Самойлов призвал увеличивать режим работы.

Увеличивайте режим работы, раздвигайте границы – с 8.00 до 22.00. Это моё поручение, – заявил Самойлов.

ИСТОЧНИК KP.RU