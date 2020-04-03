Двоих пермяков с подозрением на коронавирус отправят лечиться принудительно
Мотовилихинский районный суд Перми принял положительное решение о принудительной госпитализации двоих пермяков.
- Удовлетворены два административных исковых заявления о принудительной госпитализации граждан, с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
- Они отказываются от добровольной госпитализации. Поэтому будут госпитализированы силами судебных приставов, медицинских работников при участии сотрудников полиции, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Пермском крае с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек.
Таким образом в больницах Перми и крае находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU