2020-04-03T09:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Двоих пермяков с подозрением на коронавирус отправят лечиться принудительно

Они отказываются от добровольной госпитализации
Анна МАЛЫШЕВА
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Пермяки отказываются от добровольной госпитализации.Пермяки отказываются от добровольной госпитализации.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Мотовилихинский районный суд Перми принял положительное решение о принудительной госпитализации двоих пермяков.

- Удовлетворены два административных исковых заявления о принудительной госпитализации граждан, с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

- Они отказываются от добровольной госпитализации. Поэтому будут госпитализированы силами судебных приставов, медицинских работников при участии сотрудников полиции, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Пермском крае с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек.

Таким образом в больницах Перми и крае находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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