Правительство Прикамья закупит бульдозеры для обеспечения пожарной безопасности
Правительство Прикамья объявило аукцион на поставку трех новых бульдозеров. Техника необходима для профилактики пожара.
Новые бульдозеры поставят в Чердынскую, Соликамскую и Чайковские лесопожарные станции в течение 90 дней со дня заключения контракта.
Согласно техзаданию, поставляемая техника должна быть изготовлена не ранее 2020 года и обеспечена системой защиты от падающих деревьев и системой ГЛОНАСС с возможностью передачи данных в формате EGTS.
Начальная цена контракта составляет 28,6 миллионов рублей Подведение итогов аукционов запланировано на 30 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU