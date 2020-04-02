Правительство Прикамья закупит бульдозеры для обеспечения пожарной безопасности

2 Апр 2020 2020-04-02T11:11:58+03:00

Подведение итогов аукционов запланировано на 30 апреля 2020 года. Фото: Правительство Прикамья

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Правительство Прикамья объявило аукцион на поставку трех новых бульдозеров. Техника необходима для профилактики пожара.

Новые бульдозеры поставят в Чердынскую, Соликамскую и Чайковские лесопожарные станции в течение 90 дней со дня заключения контракта.

Согласно техзаданию, поставляемая техника должна быть изготовлена не ранее 2020 года и обеспечена системой защиты от падающих деревьев и системой ГЛОНАСС с возможностью передачи данных в формате EGTS.

Начальная цена контракта составляет 28,6 миллионов рублей Подведение итогов аукционов запланировано на 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU