Из-за коронавируса авиакомпания «Аэрофлот» отменила авиарейсы из Перми в Москву
В аэропорту «Большое Савино» сообщили об отмене ряда авиарейсов.
В связи с эпидемиологической ситуацией по короновирусу авиакомпания «Аэрофлот» отменяет следующие рейсы в аэропорт Шереметьево из Перми:
"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"
- СУ 1200/1201 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020 – 03.04.2020
- СУ 1204/1205 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 31.03.2020-05.04.2020
- СУ 1218/1218 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020-06.04.2020
- СУ 1768/1769 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020-03.04.2020
Авиакомпания «ЮТэйр» по той же причине отменяет следующие рейсы в аэропорт Уфы из Перми:
- ЮТ 110/109 Пермь – Уфа– Пермь 02.04.2020 – 03.04.2020
Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71.
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ИСТОЧНИК KP.RU