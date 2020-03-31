2020-03-31T19:37:18+03:00
Общество

Группа компаний «Ренова» передаст в Пермский край наборы реагентов для экспресс-тестов на коронавирус COVID-19

Всего в российские регионы будет направлено более 50 000 тестов
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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Группа компаний «Ренова» передаст регионам, где присутствуют ее бизнесы, более 50 000 наборов реагентов для проведения экспресс-тестов по выявлению вируса COVID-19 российской компании «Эвотэк-Мирай Геномикс» (ЭМГ). С этой недели производство реагентов ЭМГ началось на мощностях компании «Сигма Лаб», Центра коллективного использования Технопарка Инновационного центра «Сколково».

Первая партия наборов уже доставлена в Саратовскую область, где оперативно будет развернуто тестирование. Следующие партии в ближайшее время будут направлены в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.

Эта мера поддержит региональные системы здравоохранения, облегчит труд врачей, на которых сейчас ложится основная нагрузка по спасению жизней людей. Своевременная диагностика и массовое тестирование, как показывает практика Сингапура и Южной Кореи, является действенным способом не допустить развитие эпидемии по итальянскому или испанскому сценарию. Уровень смертности в странах, где проводится массовое тестирование на вирус COVID-19 вне зависимости от наличия симптомов ниже, чем в странах, где такое тестирование не проводилось.

«В ситуации, когда пандемия коронавируса оказалась самым серьезным вызовом, с которым столкнулось человечество в XXI веке, все - правительства, бизнес, общественные институты - должны объединить усилия для спасения жизней людей», - подчеркнул председатель совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Российская технология, запатентованная компанией ЭМГ, позволяет, используя стандартное оборудование, с высокой точностью (более 99%) выявить наличие вируса в течение получаса. Росздравнадзор выдал системе диагностики, разработанной на этой технологии, все необходимые разрешения для применения на территории Российской Федерации. Данный способ выявления смертоносного вируса, разработанный профессором японского института Riken Йошихиде Хаяшизаки совместно с российскими специалистами, впервые продемонстрировал свою эффективность 23 февраля при тестировании пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Йокогаме (Япония).

О Группе компаний «Ренова»:

Ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ, медицине и финансовом секторе в России и за рубежом.

Крупнейшими активами ГК «Ренова» являются доли в компаниях ОК «Русал», Т Плюс, а также в швейцарских технологических концернах Schmolz+Bickenbach, OC Oerlikon и Sulzer.

ИСТОЧНИК KP.RU

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