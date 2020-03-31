В Прикамье составлен своеобразный антирейтинг должников за коммунальные платежи
В УФССП по Пермскому краю рассказали, какие управляющие компании и ТСЖ больше всего задолжали за тепло, газ и электроэнергию.
Долги товариществ собственников жилья, которые пытаются взыскать приставы, превышают 182 миллиона рублей, управляющие компании задолжали более 80 миллионов.
Самый крупный по размеру долг среди УК имеет ООО «Профи дом» - более 20 миллионов рублей. Следом идет ООО «УК Мастер комфорта», задолжавшее около 19 миллионов рублей. В списке должников и ООО «УК Моторостроитель» с долгом более 9,5 миллиона рублей.
Среди товариществ собственников жилья в антилидерах числится ТСЖ «Авиагородок» с долгом свыше 16,5 миллиона рублей. Второе место в списке должников занимает ТСЖ «Бульвар Гагарина, 36», задолженность которого превысила 14 миллионов рублей. Замыкает своеобразный рейтинг ТСЖ «Коспашская, 12 и Вильямса, 67», имеющее долги в размере более 8 миллионов рублей.
- В случае систематического уклонения от погашения долгов в отношении руководителей организаций-должников могут применяться меры уголовно-правового характера, - предупредили в УФССП по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU