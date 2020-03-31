В Прикамье готовят больше 1800 коек для пациентов с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T17:11:38+03:00

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В Пермском крае рассказали о том, что предусмотрено в регионе, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Об этом министр здавоохранения Оксана Мелехова рассказала во время видеоконференции с главами местного самоуправления.

По ее словам, количество коек для приема пациентов с коронавирусом увеличат больше, чем в два раза – с 880 до 1842 койко-мест. 300 коек из них будут реанимационными.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

Дополнительные места развернут в районных и городских больницах – в Березниках, Чайковском, Кудымкаре, Октябрьском и в Осе. В Краснокамске откроется роддом для инфицированных рожениц.

- К работе в Пермском крае готовы 770 аппаратов ИВЛ, докупить планируется еще 130 штук, 100 из них - в ближайшее время будет приобретено за счёт бюджета Пермского края, еще 10 аппаратов будет закуплено за счёт федерального бюджета и 20 аппаратов ИВЛ для Пермского края закупит ПАО «Уралкалий» в рамках благотворительности, - сообщила Оксана Мелехова.

На приобретение лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты и соцподдержку населения направят дополнительные средства. На счета Пермского краевого фонда социальной поддержки населения уже поступило около 12 миллионов рублей благотворительных взносов. Их перечислили ПАО «Пермэнергосбыт», ГК «Эрис», АО «Медисорб», ООО «Силур», НПО «Искра» и другие предприятия края.

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ИСТОЧНИК KP.RU