В Прикамье 85 строительных компаний не прекратили работу в условиях коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:52:38+03:00

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На стройках в Пермском крае, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, продолжают трудиться более 8 тысяч 700 человек.

Как объяснили в краевом министерстве строительства, не приостанавливать деятельность разрешили 85 строительным компаниям. Все они подали заявки в министерство и были включены в разрешительный реестр. При этом застройщики должны соблюдать ряд условий.

- Они обязаны обеспечить организованный проезд рабочих до стройплощадок, обеспечить их горячим питанием, причем, не в пунктах общепита, а в бытовых помещениях, каждый день измерять у людей температуру, а также проводить санобработку бытовок и средств транспорта, - объяснили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU