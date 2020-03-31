Из Чайковского в Пермь танспортируют пациента с подозрением на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T15:42:33+03:00

На домашнем карантине в Пермском крае находятся 3938 человек. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В крае будут развернуты отделения для таких пациентов

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На совете глав муниципальных образований при губернаторе Прикамья, 31 марта, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что в Чайковском у одного из пациентов, по предварительным данным, выявлен коронавирус.

- Сейчас больной транспортируется в Пермь, - сообщили министр. - Пока пациенты с коронавирусом сосредоточены в основном в Перми. Однако в муниципалитетах также будут развернуты отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией: в Осе (35 коек), Чайковском (50 коек), Октябрьском (45 коек), Березниках (110 коек), Кудымкаре (50 коек).

- В Краснокамске будет организован специализированный роддом для приема беременных пациенток, контактных по коронавирусной инфекции.

По состоянию на 31 марта, в Пермском крае 13 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах с симптомами ОРВИ находятся 58 человек, на домашнем карантине - 3938 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU