Поможет ли вакцина от гриппа не заразить коронавирусом
В разгар пандемии коронавируса в мире россиян беспокоит вопрос «Поможет ли прививка гриппа снизить риск заражения COVID-19?». К сожалению, исследования показывают, что прививка от гриппа никак не действует на коронавирус.
Журналисты kp.ru разобрались эффективна ли вакцина от пневмококка, которую специально ставят против воспаления легких, и кого спасет БЦЖ.
Да, пневмония – самое распространенное осложнение при коронавирусе. А прививка от пневмококка как раз создает иммунитет против вредоносный бактерий. Однако и она неэффективна.
- В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.
По поводу прививки от туберкулеза медики не дают однозначных ответов.
- Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого — большой вопрос. Все-таки возбудитель туберкулеза — бактерия, а здесь вирус… Тогда уж скорее можно было бы предполагать, что прививка от гриппа, вирусного заболевания, как-то поможет в защите от SARS-CoV-2. Но и подтверждений этого мы не видим.
На данный момент лучшим средством защиты медики называют профилактику: по возможности не выходить из квартиры, мыть руки, проводить дезинфекцию помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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