2020-03-31T15:25:24+03:00
Общество

Поможет ли вакцина от гриппа не заразить коронавирусом

Журналисты kp.ru узнали, что может усилить нашу защиту от инфекции
Лилия Абибулаева
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Лучшим средством защиты медики называют профилактикуЛучшим средством защиты медики называют профилактикуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В разгар пандемии коронавируса в мире россиян беспокоит вопрос «Поможет ли прививка гриппа снизить риск заражения COVID-19?». К сожалению, исследования показывают, что прививка от гриппа никак не действует на коронавирус.

Журналисты kp.ru разобрались эффективна ли вакцина от пневмококка, которую специально ставят против воспаления легких, и кого спасет БЦЖ.

Да, пневмония – самое распространенное осложнение при коронавирусе. А прививка от пневмококка как раз создает иммунитет против вредоносный бактерий. Однако и она неэффективна.

- В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

По поводу прививки от туберкулеза медики не дают однозначных ответов.

- Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого — большой вопрос. Все-таки возбудитель туберкулеза — бактерия, а здесь вирус… Тогда уж скорее можно было бы предполагать, что прививка от гриппа, вирусного заболевания, как-то поможет в защите от SARS-CoV-2. Но и подтверждений этого мы не видим.

На данный момент лучшим средством защиты медики называют профилактику: по возможности не выходить из квартиры, мыть руки, проводить дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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