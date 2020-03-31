В Перми продолжается комплектование детских садов

31 Март 2020 2020-03-31T14:43:13+03:00

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В Перми идет процедура комплектования детских садов. Она проводится в два этапа: основной период с 1 апреля по 15 мая будут формироваться списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места родителям сообщат после 16 апреля.

С 17 по 30 мая пройдет дополнительный период. Будут распределяться места с 4-часовым пребыванием. А также у тех, кому отказали с местом с 12-часовым пребыванием в основной период может достаться место в дополнительный.

Родители могут отправить копии необходимых документов по электронной почте.

По вопросам комплектования детских садов родители могут обращаться в департамент образования администрации Перми по телефону: 212-90-82 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU