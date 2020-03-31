В Перми продолжается комплектование детских садов
В Перми идет процедура комплектования детских садов. Она проводится в два этапа: основной период с 1 апреля по 15 мая будут формироваться списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места родителям сообщат после 16 апреля.
С 17 по 30 мая пройдет дополнительный период. Будут распределяться места с 4-часовым пребыванием. А также у тех, кому отказали с местом с 12-часовым пребыванием в основной период может достаться место в дополнительный.
Родители могут отправить копии необходимых документов по электронной почте.
По вопросам комплектования детских садов родители могут обращаться в департамент образования администрации Перми по телефону: 212-90-82 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU