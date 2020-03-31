«Сколько человек должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась?». Пермячка пожаловалась на стаю агрессивных собак на Висиме

31 Март 2020 2020-03-31T14:19:29+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» обратилась пермячка Ксения М., которая рассказала о том, что 31 марта в микрорайоне Висим ее и еще несколько человек атаковали безнадзорные собаки.

- Я живу на Висиме, - объяснила она. - Именно там, где осенью собаки погрызли и сняли скальп с мальчика, а пару дней назад загрызли насмерть женщину. Подробности этого ужаса писать не буду, думаю новости все читают. Сегодня была вынуждена выйти на улицу, так как в школе давали сухой паек на детей. И что я там вижу? Правильно. Собак. Они там почти всегда, круглый год.

Женщина рассказала, что забежала за молочкой, но выйти из магазина уже не могла, как и еще человек 5-7. Собаки бросались на людей стоило тем только попытаться выйти на улицу. Спустя какое-то время собаки убежали.

- Я люблю животных, но позвонила в отлов, - говорит Ксения М. - Мне страшно ходить! Я боюсь за детей! Я рада, что сейчас карантин и они не ходят гулять. Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась?!

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ИСТОЧНИК KP.RU