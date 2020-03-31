В Прикамье поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

31 Март 2020 2020-03-31T13:54:24+03:00

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В Пермском крае на железной дороге произошел несчастный случай. На станции Мулянка грузовой поезд насмерть сбил местного жителя.

Следователи Уральского следственного управления выяснили, что погибший переходил железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист поезда заметил мужчину, подал сигнал и применил экстренное торможение, но 29-летний мужчина не реагировал на сигналы.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU