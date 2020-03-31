«Корову удаленно не подоишь». Из-за новых ограничений у аграриев начались сложности с рабочими и торговлей

31 Март 2020 2020-03-31T13:41:53+03:00

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В связи с введением новых ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса, у представителей сельскохозяйственного сектора и дачников возникли вопросы: где купить средства защиты растений, как доить корову, где взять удобрения, если все закрыто. Журналисты kp.ru попытались разобраться.

- Из указа Президента и указов о режиме самоизоляции не следует, что нельзя работать каким- то производствам. Тем более в сельскохозяйственной сфере, где вот-вот все должно обрабатываться и сеяться. Запрет касается только торговли, конечных розничных точек. Первоначально садовые центры и магазины формата OBI предполагалось оставить работать — что логично накануне весенних работ. Потом решили по-другому. Но никто не запрещает онлайн-продажи с доставкой клиенту, в том числе саженцев, семян, кустарников и прочего, - пояснил ситуацию «КП» омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин.

Специалист также отметил, что все граждане старше 65 лет могут оформить дистанционный больничный

ИСТОЧНИК KP.RU