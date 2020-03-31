2020-03-31T13:28:28+03:00
Общество

Беременная 16-летняя девушка из Прикамья стала героиней реалити-шоу

Родом она из Кунгурского района
Поделиться:
Фото героини реалити-шоу телеканал «Ю».Фото героини реалити-шоу телеканал «Ю».
Изменить размер текста:

В среду, 1 апреля на телеканале «Ю» покажут историю 16-летней беременной девушки из поселка Шадейка Пермского края. Ее зовут Полина. Так сложилась судьба, что в столь юном возрасте ей придется стать матерью.

- Полина родилась и выросла в неблагополучной семье: ее отец выпивал и не раз поднимал руку на них с мамой, - рассказали на телеканале «Ю». - Мама учила ее самообороне, чтобы девочка могла защититься от побоев пьяного отца. Но вскоре и сама женщина тоже пристрастилась к спиртному. У Поли осталось всего два близких человека: подруга Кристина и ее старший брат Максим. Полина была влюблена в Макса, вскоре выяснилось, что чувства взаимны.

Мама молодого человека была категорически против их отношений, но влюбленные встречались тайно. Вскоре Полина поняла, что беременна. Как эту новость восприняли родители? И как юной маме пришлось решать взрослые проблемы? Все это можно будет узнать во втором сезоне реалити-шоу «Беременна в 16».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье готовят больше 1800 коек для пациентов с коронавирусом
В Прикамье 85 строительных компаний не прекратили работу в условиях коронавируса
Из Чайковского в Пермь танспортируют пациента с подозрением на коронавирус
Поможет ли вакцина от гриппа не заразить коронавирусом
В Перми продолжается комплектование детских садов
«Сколько человек должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась?». Пермячка пожаловалась на стаю агрессивных собак на Висиме
В Прикамье поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину
«Корову удаленно не подоишь». Из-за новых ограничений у аграриев начались сложности с рабочими и торговлей
Беременная 16-летняя девушка из Прикамья стала героиней реалити-шоу
«ЕЭС-Гарант» повысил энергоэффективность Пермского аграрно-технологического университета
Медики показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом
В больницы Прикамья доставят маски с 8-часовым сроком использования
Российские ученые создали высокоточный тест для определения коронавируса
«Услышали громкий крик». В Перми прохожие задержали мужчину с ножом, который напал на пенсионерку
В Прикамье выявили 94 нарушителя режима самоизоляции
В Прикамье судебный пристав пригласила должника на свидание, чтобы он заплатил долг