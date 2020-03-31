Беременная 16-летняя девушка из Прикамья стала героиней реалити-шоу

31 Март 2020 2020-03-31T13:28:28+03:00

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В среду, 1 апреля на телеканале «Ю» покажут историю 16-летней беременной девушки из поселка Шадейка Пермского края. Ее зовут Полина. Так сложилась судьба, что в столь юном возрасте ей придется стать матерью.

- Полина родилась и выросла в неблагополучной семье: ее отец выпивал и не раз поднимал руку на них с мамой, - рассказали на телеканале «Ю». - Мама учила ее самообороне, чтобы девочка могла защититься от побоев пьяного отца. Но вскоре и сама женщина тоже пристрастилась к спиртному. У Поли осталось всего два близких человека: подруга Кристина и ее старший брат Максим. Полина была влюблена в Макса, вскоре выяснилось, что чувства взаимны.

Мама молодого человека была категорически против их отношений, но влюбленные встречались тайно. Вскоре Полина поняла, что беременна. Как эту новость восприняли родители? И как юной маме пришлось решать взрослые проблемы? Все это можно будет узнать во втором сезоне реалити-шоу «Беременна в 16».

ИСТОЧНИК KP.RU