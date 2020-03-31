В Прикамье судебный пристав пригласила должника на свидание, чтобы он заплатил долг

31 Март 2020 2020-03-31T10:34:19+03:00

Приставы нашли страницу должника в социальных сетях и вступили с ним в переписку. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае в отношении местного жителя возбудили исполнительное производство. У мужчины был долг в размере 25 тысяч рублей. Соликамец не оплатил штраф за нарушение в сфере лесного законодательства. Он делал все, чтобы скрыться от закона.

Приставы нашли страницу должника в социальных сетях и вступили с ним в переписку. Общение затянулось на два месяца – должник никак не соглашался на встречу, но в конце все-такие решился на свидание.

Это привело его в отдел судебных приставов. Должник не стал портить о себе впечатление и решил погасить долг и даже отдал телефон для наложения ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU