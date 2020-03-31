Олег Чиркунов сообщил, что его маму в Перми остановила полиция

31 Март 2020 2020-03-31T10:04:55+03:00

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Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов рассказал, как его маму в Перми остановила полиция:

«Моя мама каждый день проходит пешком четыре километра по Тихому Комсомольскому, - написал он в Фейсбуке. - Сегодня ее остановили два «милиционера» и спросили, почему она на улице. Она ответила, что если прекратит гулять, то уже не сможет делать это никогда. Полиция отнеслась с пониманием, и мама осталась очень довольна их вежливостью».

Тем не менее Олег Чиркунов заметил, что полностью поддерживает необходимость карантина, и хотя проинструктировал маму «гулять только в самые неоживленные часы» и выходить в маске, пообещал убедить ее посидеть месяц дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU