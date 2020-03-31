В Прикамье раскрыли убийство женщины, которая числилась пропавшей

31 Март 2020 2020-03-31T09:39:38+03:00

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В январе родственники 39-летней жительницы Прикамья сообщили, что женщина не отвечает на звонки и ее давно нет дома. Сотрудники полиции приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

В результате стало известно, что пропавшая жительница Чусового отдыхала вместе со своими друзьями. Потом между ней и одним из ее друзей возникла ссора. Мужчина задушил женщину, вынес ее тело в ограду, а через несколько дней вывез в город и выбросил в снег в лесополосе.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что виновным оказался 55-летний местный житель. Известно, что мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство.

Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU