2020-03-31T09:09:36+03:00
Общество

Жители Прикамья смогут сдать Тотальный диктант осенью

Его перенесли на 17 октября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Лекции об орфографии и пунктуации можно посмотреть уже сейчас на сайте Тотального диктанта. Фото: Правительство ПрикамьяЛекции об орфографии и пунктуации можно посмотреть уже сейчас на сайте Тотального диктанта. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Акция Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года. Жители Прикамья также смогут проверить свою грамотностью Регистрация откроется 8 октября. Решение о переносе было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

Перед началом акции возобновятся бесплатные курсы подготовки к тотальному диктант в офлайн и онлайн-формате.

Лекции об орфографии и пунктуации можно посмотреть уже сейчас на сайте Тотального диктанта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье почти 4000 человек находятся на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беременная 16-летняя девушка из Прикамья стала героиней реалити-шоу
«ЕЭС-Гарант» повысил энергоэффективность Пермского аграрно-технологического университета
Медики показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом
В больницы Прикамья доставят маски с 8-часовым сроком использования
Российские ученые создали высокоточный тест для определения коронавируса
«Услышали громкий крик». В Перми прохожие задержали мужчину с ножом, который напал на пенсионерку
В Прикамье выявили 94 нарушителя режима самоизоляции
В Прикамье судебный пристав пригласила должника на свидание, чтобы он заплатил долг
Из-за коронавируса улицы и тротуары Перми начали дезинфицировать спецшампунем
Олег Чиркунов сообщил, что его маму в Перми остановила полиция
В Прикамье раскрыли убийство женщины, которая числилась пропавшей
Жители Прикамья смогут сдать Тотальный диктант осенью
В Прикамье почти 4000 человек находятся на домашнем карантине
В Перми осудят местных жителей за организацию и проведение азартных игр
Дмитрий Махонин поручил ускорить перевод Краснокамска на снабжение качественной питьевой водой
В выходные без воды останутся более 500 домов в Кировском районе Перми
«Расплакалась от радости». Супруга Игоря Николаева сообщила, что музыкант идет на поправку
За пять дней в Пермском крае собрали 11, 75 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Российские лекарства против коронавируса: какие есть варианты и когда появится вакцина
Пермский аэропорт отменил некоторые внутренние рейсы
Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Украинка, заразившая коронавирусом четыре села, боится, что соседи ее убьют
В Прикамье участников Великой Отечественной войны освободили от платы за вывоз мусора
В Пермском крае 17-летний юноша случайно убил 40-летнего мужчину
В Перми скончался второй пострадавший при взрыве газа на Чернышевского
В России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1836 человек
В Прикамье осудили мошенницу, которая обманула местных жителей на 2,1 миллиона рублей
Гулять по эспланаде в Перми будет запрещено