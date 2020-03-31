Жители Прикамья смогут сдать Тотальный диктант осенью

31 Март 2020 2020-03-31T09:09:36+03:00

Лекции об орфографии и пунктуации можно посмотреть уже сейчас на сайте Тотального диктанта. Фото: Правительство Прикамья

Его перенесли на 17 октября

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Акция Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года. Жители Прикамья также смогут проверить свою грамотностью Регистрация откроется 8 октября. Решение о переносе было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

Перед началом акции возобновятся бесплатные курсы подготовки к тотальному диктант в офлайн и онлайн-формате.

Лекции об орфографии и пунктуации можно посмотреть уже сейчас на сайте Тотального диктанта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье почти 4000 человек находятся на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU