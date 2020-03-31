2020-03-31T08:37:56+03:00
Общество

В Прикамье почти 4000 человек находятся на домашнем карантине

Под наблюдением врачей сейчас находятся 58 человек.
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В Прикамье 13 подтвержденных случаевВ Прикамье 13 подтвержденных случаев
Изменить размер текста:

В Пермском крае официально подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики. На днях стало известно о двух новых случаях. Две женщины 43 и 46 лет. Одна приехала из Франции, другая вернулась из ОАЭ. Вчера были подтверждены еще 5: двое мужчин и три женщины. На днях выявили еще два случая.

В пермском минздраве сообщили о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 58 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 3936 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавируса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о том, что состояние одного из больных ухудшилось

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Прикамья смогут сдать Тотальный диктант осенью
В Прикамье почти 4000 человек находятся на домашнем карантине
В Перми осудят местных жителей за организацию и проведение азартных игр
Дмитрий Махонин поручил ускорить перевод Краснокамска на снабжение качественной питьевой водой
В выходные без воды останутся более 500 домов в Кировском районе Перми
«Расплакалась от радости». Супруга Игоря Николаева сообщила, что музыкант идет на поправку
За пять дней в Пермском крае собрали 11, 75 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Российские лекарства против коронавируса: какие есть варианты и когда появится вакцина
Пермский аэропорт отменил некоторые внутренние рейсы
Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Украинка, заразившая коронавирусом четыре села, боится, что соседи ее убьют
В Прикамье участников Великой Отечественной войны освободили от платы за вывоз мусора
В Пермском крае 17-летний юноша случайно убил 40-летнего мужчину
В Перми скончался второй пострадавший при взрыве газа на Чернышевского
В России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1836 человек
В Прикамье осудили мошенницу, которая обманула местных жителей на 2,1 миллиона рублей
Гулять по эспланаде в Перми будет запрещено