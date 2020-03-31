В Перми осудят местных жителей за организацию и проведение азартных игр
В ближайшее время перед судом предстанут жители Перми, которых подозревают в организации и проведении азартных игр.
Следователи выяснили, что с июня 2017 года по декабрь 2018 года семь друзей договорились, переоборудовали четыре нежилых помещения под игорные клубы и проводили игры через интернет. Сумма преступного дохода составила более 5,2 миллионов рублей.
Чтобы компенсировать причиненный ими ущерб, на имущество более 1,9 миллионов рублей наложен арест.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что Проведены тщательные осмотры помещений игровых клубов, изъято и осмотрено более 200 единиц компьютерной техники, допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 28 томов
В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU