В Перми осудят местных жителей за организацию и проведение азартных игр

31 Март 2020 2020-03-31T08:29:58+03:00

Чтобы компенсировать причиненный ими ущерб, на имущество более 1,9 миллионов рублей наложен арест. Фото: Василий Вахрин

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В ближайшее время перед судом предстанут жители Перми, которых подозревают в организации и проведении азартных игр.

Следователи выяснили, что с июня 2017 года по декабрь 2018 года семь друзей договорились, переоборудовали четыре нежилых помещения под игорные клубы и проводили игры через интернет. Сумма преступного дохода составила более 5,2 миллионов рублей.

Чтобы компенсировать причиненный ими ущерб, на имущество более 1,9 миллионов рублей наложен арест.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что Проведены тщательные осмотры помещений игровых клубов, изъято и осмотрено более 200 единиц компьютерной техники, допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 28 томов

В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU