2020-03-31T08:05:20+03:00
Общество

Дмитрий Махонин поручил ускорить перевод Краснокамска на снабжение качественной питьевой водой

Глава Прикамья поручил выделить дополнительные деньги на реконструкцию распределительных сетей водоснабжения в городе
Ксения ОГАРЕВА
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Много лет жители Краснокамска испытывали проблемы с питьевой водой. Часто из крана текла жидкость мутно-коричневого цвета.

- Жители Краснокамска уже давно испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта, чтобы системно решить застарелую проблему. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений. Сейчас Краснокамск вынужденно получает воду от водозабора ЦБК «Кама». Ее качество оставляет желать лучшего, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Сейчас ведется строительство нового водовода, который будет поставлять в город питьевую воду от Чусовских очистных сооружений. Длина водовода составляет 4 километра. Средства на строительство Пермский край получил в рамках национального проекта «Чистая вода», инициированного Президентом России Владимиром Путиным - всего около 190 млн рублей. Работы по строительству объекта будут завершены уже в этом году.

Но самая чистая вода станет грязной, если пойдет по ржавым трубам. Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства ускорить процесс перевода жителей Краснокамска на современную систему снабжения питьевой водой. Для этих целей из краевого бюджета дополнительно выделено 60,6 миллиона рублей, которые направят на реконструкцию распределительных сетей водоснабжения в городе (около 9 км). Переход на водоснабжение от Чусовских очистных сооружений не должен привести к росту тарифа для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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