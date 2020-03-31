«Расплакалась от радости». Супруга Игоря Николаева сообщила, что музыкант идет на поправку

31 Март 2020 2020-03-31T07:26:44+03:00

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Игорь Николаев сам приехал в больницу с высокой температурой, которая держалась уже неделю. Музыкант был на дне рождении сестры Игоря Крутого, где присутствовал Лев Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Однако после двух тестов у самого Игоря Николаева COVID-19.

От этой новости Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева расплакалась одновременно и от радости, и от напряжения. Журналистам kp.ru она сообщила о том, что муж идет на поправку. Температура упала до 36,7.

Сейчас музыкант остается в госпитале Коммунарки. Еще необходимо вылечить пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU