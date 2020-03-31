«Расплакалась от радости». Супруга Игоря Николаева сообщила, что музыкант идет на поправку
Он попал в больницу с воспалением легких
Сейчас музыкант остается в госпитале КоммунаркиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:
Игорь Николаев сам приехал в больницу с высокой температурой, которая держалась уже неделю. Музыкант был на дне рождении сестры Игоря Крутого, где присутствовал Лев Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Однако после двух тестов у самого Игоря Николаева COVID-19.
От этой новости Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева расплакалась одновременно и от радости, и от напряжения. Журналистам kp.ru она сообщила о том, что муж идет на поправку. Температура упала до 36,7.
Сейчас музыкант остается в госпитале Коммунарки. Еще необходимо вылечить пневмонию.
ИСТОЧНИК KP.RU