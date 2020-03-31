За пять дней в Пермском крае собрали 11, 75 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T07:08:24+03:00

На сегодня в Пермском каре зафиксировано 13 случаев заболевания Фото: Артем ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

С начала благотворительной акции жители Пермского края собрали больше 11 миллионов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил глава края Дмитрий Махонин.

Известно, что собранные средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

Для нужд медорганизаций предполагается закупить костюмы UNIX Prokem D («касперы»), фильтрующие противогазы UNIX и сменные фильтры к ним, полумаски «Кама» и респираторы.На сегодня в Пермском каре зафиксировано 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, еще 49 человек с симптомами ОРВИ находится в больниц

ИСТОЧНИК KP.RU