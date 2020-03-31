За пять дней в Пермском крае собрали 11, 75 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
С начала благотворительной акции жители Пермского края собрали больше 11 миллионов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил глава края Дмитрий Махонин.
Известно, что собранные средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.
Для нужд медорганизаций предполагается закупить костюмы UNIX Prokem D («касперы»), фильтрующие противогазы UNIX и сменные фильтры к ним, полумаски «Кама» и респираторы.На сегодня в Пермском каре зафиксировано 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, еще 49 человек с симптомами ОРВИ находится в больниц
ИСТОЧНИК KP.RU
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