Российские лекарства против коронавируса: какие есть варианты и когда появится вакцина

31 Март 2020 2020-03-31T06:52:38+03:00

Журналисты kp.ru пообщались с экспертом по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средства

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Каждый житель планеты мечтает услышать, что лекарство от коронавируса найдено и все скоро закончится. Ученые всех стран бьются над созданием эффективного препарата. О трех основных российских разработках сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Он назвал противовирусные препараты: «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарственном средстве на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир».

Журналисты kp.ru обратились к эксперту по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, специалисту в области иммунологии и организации здравоохранения, кандидата медицинских наук Николаю Крючкову.

Эксперт отметил, что на данный момент все препараты нуждаются в дополнительных исследованиях, но лучше всего себя проявил «Фавипиравир». В Китае препарат выпускают как лекарство для терапии COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU