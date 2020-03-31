2020-03-31T06:27:16+03:00
Общество

Пермский аэропорт отменил некоторые внутренние рейсы

Вылеты отменены с 1 апреля
Лилия Абибулаева
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Подробную информацию пермяки могут получить у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое СавиноПодробную информацию пермяки могут получить у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое СавиноФото: Василий Вахрин
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Из-за угрозы распространения коронавируса в пермский международный аэропорт отменил ряд внутренних рейсов.

Авиакомпания «Победа» временно закрыла международные вылеты с 1 апреля по 31 мая. Самолеты компании летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

Вылеты компании «Северный ветер» также отменяются до 30 апреля. Авиакомпания S7 Airlines отменила дневной рейс в аэропорт Домодедово до 23 мая 2020 года.

Авиакомпания «Россия» отменила вылеты в Санкт-Петербург до 7 апреля.

Подробную информацию пермяки могут получить у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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