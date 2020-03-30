Украинка, заразившая коронавирусом четыре села, боится, что соседи ее убьют

30 Март 2020 2020-03-30T19:37:02+03:00

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Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Елизавета выложила на своей странице в соцсети видеообращение. В нем женщина стоит на коленях и просит односельчан не сжигать ее заживо с внуками и детьми: «Хочете, режьте, рубайте мени (то есть, меня. – Ред.), не трогайте их!».

До начала эпидемии Елизавета ездила на заработки в Италию, но с началом пандемии вернулась в родное село.

- Мало того, что она заразила всю свою родню, включая двух невесток и троих внуков, которые устроили пир по поводу ее приезда, - рассказали возмущенные односельчане украинским журналистам. - Она еще и по митингам бегала, активистка, блин! 9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую администрацию (требовали сделать Коленоковцы центром территориальной общины, типа райцентром. – Ред.) – и эта с ними! Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила! И таких, как она, сотни на Буковине (историческое название этой местности. – Ред.), из-за них мор начнется, вторая Италия!

На митинге Елизавета заразила и главу села, он тоже на карантине, и еще 59 человек (официальное количество заболевших в Черновицкой области, из них в Коленоковцах – 14).

Но местные жители уверены, что зараженных бабой Лизой гораздо больше.

- На самом деле, температурят и кашляют в каждой второй хате, у нашего доктора уже глаз дергается. Надо было всех, кто возвращается с заработков, на карантин отправлять, а не позволять им по гостям шляться. Лиза-то не одна такая, - рассуждают местные жители.

Елизавета и сама попала в больницу, с легкой формой коронавируса (там и определили, что она – первоисточник заразы), и, вот, на днях, вылечилась и выписалась. Но с тех пор ей как-то не по себе среди односельчан.

- Я вылечилась! Вылечилась! – рыдает на камеру баба Лиза – Ой, что я вам хочу сказать, дорогие односельчане: я чую, вы хочете мене спалити хату. Я чую, вы хочете расправиться с моими детьми! Дети мои закрылись, сидят, как зайчата, нам нечего есть, я ничего не купила, ни буряка, ни хлеба, остались одни макароны! Не убивайте!

До случая с бабой Лизой жители Черновцов уже митинговали под дверью другой словившей коронавирус семьи: мужа увезли в больницу, а у жены никаких симптомов не было и близко, но односельчане майданили, пока администрация не госпитализировала и измученную женщину тоже. Просто, чтобы ее не убили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/769733" frameborder="0"></iframe> Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, просит не убивать ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU