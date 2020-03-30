Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T19:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с полпредами президента, но по сути это было еще одно обращение к гражданам России в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса. От полпредов и губернаторов до рядовых жителей страны.

- Сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение, - говорит Владимир Путин.

- Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт.

- Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус.

- Особое внимание - людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь - вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе.

Напомним, врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин выступил с обращением к жителям края. Он также призывал всех быть ответственными и по возможности оставаться дома.

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

Министр экономического развития Прикамья разрешил продажу газет в киосках

Чиновник пообещал наблюдать за состоянием СМИ во время эпидемии коронавируса (подробнее...)

Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву

Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел кардинальные меры изоляции [аудио] (Подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU