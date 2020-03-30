2020-03-30T19:42:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом

Президент поручил развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах
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В регионах развернут дополнительные центры диагностики коронавируса.В регионах развернут дополнительные центры диагностики коронавируса.Фото: Василий Вахрин
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Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с полпредами президента, но по сути это было еще одно обращение к гражданам России в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса. От полпредов и губернаторов до рядовых жителей страны.

- Сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение, - говорит Владимир Путин.

- Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт.

- Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус.

- Особое внимание - людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь - вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе.

Напомним, врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин выступил с обращением к жителям края. Он также призывал всех быть ответственными и по возможности оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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