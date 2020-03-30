В Прикамье участников Великой Отечественной войны освободили от платы за вывоз мусора

30 Март 2020 2020-03-30T19:01:07+03:00

Им также сделают перерасчет за 3 предыдущих месяцы

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Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Пермского края, больше не будут начислять плату за вывоз бытовых отходов. Более того, им сделают перерасчет за первые три месяца года.

Такое поручение региональному оператору по обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго» дал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Ранее на заседании краевого правительства заявил, что ключевой задачей всех министерств должно стать повышение благосостояния жителей края.

- Перерасчет будет выполнен автоматически, писать заявление в адрес «Теплоэнерго» не придется, - подчеркнули в Минсоцразвития..

Если учесть, что от платы за вывоз мусора с 1 января этого года уже освободили малоимущие семьи, то число получателей этой льготы достигнет около 100 тысяч человек. В Прикамье сейчас проживают 622 участника Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU