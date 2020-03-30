2020-03-30T17:52:03+03:00
Происшествия

В Пермском крае 17-летний юноша случайно убил 40-летнего мужчину

Виновного приговорили к 1 году исправработ
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Преступление произошло в 2019 года в поселка Пашия Горнозаводского района. На одной из улиц 17-летний юноша сильно толкнул пьяного 40-летнего местного жителя. Мужчина упал, ударившись головой о мотоцикл, который лежал на обочине.

- Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его увезли в больницу, но в августе 2019 года он скончался в медучреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Юношу приговорили к 1 году исправработ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Кроме этого в пользу вдовы погибшего мужчины и его несовершеннолетнего ребенка, с виновного взыскали моральный вред в размере 400 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собак

Создана специальная следственная группа (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Украинка, заразившая коронавирусом четыре села, боится, что соседи ее убьют
В Прикамье участников Великой Отечественной войны освободили от платы за вывоз мусора
В Пермском крае 17-летний юноша случайно убил 40-летнего мужчину
В Перми скончался второй пострадавший при взрыве газа на Чернышевского
В России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1836 человек
В Прикамье осудили мошенницу, которая обманула местных жителей на 2,1 миллиона рублей
Гулять по эспланаде в Перми будет запрещено
Сотрудники пермской полиции устанавливают личность подозреваемого в краже
«Прилетел из Англии и заразился от родственника». В пермском минздраве рассказали о двух последних заболевших коронавирусом
Представитель отделения ВОЗ рассказала, есть ли у россиян иммунитет против коронавируса
Михаил Мишустин призвал другие регионы ввести самоизоляцию и штрафы для нарушителей
В Пермском крае работает горячая линия по вопросам соблюдения режима труда и отдыха в период нерабочей недели
Пермские леса обработают от клещей
В Перми пройдет «Горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства
Из-за коронавируса в пермских ЗАГСах ограничили число гостей на церемонии бракосочетаний до 10 человек
В Прикамье парень заступился за мать и до смерти избил отчима
В Перми закончились поиски пропавшего 79-летнего мужчины
«От полученных укусов погибла на месте». В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины от нападения бездомных собак
В Перми подорожали куриное мясо, капуста, рис, мука и морковь
В Прикамье выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
В Прикамье мужчина присваивал зарплату несуществующих работников
«Ровесник Победы». Одному из цехов березниковского «Азота» исполнилось 75 лет
В Прикамье 3755 человек находятся на домашнем карантине
В Пермском крае из-за коронавируса перенесли основной период ЕГЭ
«Состояние ухудшилось». В Перми одного из больных коронавирусом перевели в реанимацию
«Связал шнуром от утюга». Пермяка осудили за избиение знакомого
Как заниматься школьникам Пермского края в условиях коронавируса