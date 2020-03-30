В Пермском крае 17-летний юноша случайно убил 40-летнего мужчину

30 Март 2020 2020-03-30T17:52:03+03:00

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Преступление произошло в 2019 года в поселка Пашия Горнозаводского района. На одной из улиц 17-летний юноша сильно толкнул пьяного 40-летнего местного жителя. Мужчина упал, ударившись головой о мотоцикл, который лежал на обочине.

- Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его увезли в больницу, но в августе 2019 года он скончался в медучреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Юношу приговорили к 1 году исправработ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Кроме этого в пользу вдовы погибшего мужчины и его несовершеннолетнего ребенка, с виновного взыскали моральный вред в размере 400 тысяч рублей.

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Создана специальная следственная группа (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU